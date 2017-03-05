Париж, 5 марта, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Пенелопа Фийон — супруга кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона — дала интервью французской газете Journal du Dimanche касательно слухов о её якобы фиктивном трудоустройстве во французском Национальном собрании. Интервью опубликовано изданием сегодня, 5 марта.

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Сперва Пенелопу спросили, почему она решила дать интервью именно сейчас, а не раньше, когда скандал только разгорался.

«На этой неделе со мной связались мои друзья и дети и спросили, жива ли я. Нахожусь ли я больнице? Когда развод? Нахожусь ли я в Англии? Я согласилась встретиться с вами, чтобы положить конец этим безумным слухам», — ответила супруга Фийона.

Пенелопа сказала, что, по её мнению, в первую очередь она должна держать ответ перед сотрудниками полиции, которые расследуют уголовное дело в отношении нее, а не перед прессой. Она считала правильным не говорить что-либо прессе, чтобы быть уверенной в том, что ее поймут неверно.

Также она подчеркнула, что решила дать интервью самостоятельно, и это не является политической стратегией в предвыборной кампании её мужа. Пенелопа также сказала, что Франсуа её понял, когда она отказалась выступать перед СМИ в самом начале скандала. При этом Фийон отметила, что в свете нынешних событий она, «возможно», жалеет о том, что не высказалась раньше.

Далее журналисты спросили Фийон, почему она не предоставила общественности все необходимые документы, свидетельствующие о её реальном трудоустройстве в качестве помощницы своего мужа, когда тот был депутатом Национального собрания. Пенелопа ответила, что передала все документы следователям через своих адвокатов.

Она пояснила, что передала следователям письма с примечаниями, доказывающими, что они проходили через её руки, а также переписки с другими помощниками Франсуа Фийона.

«Записи, которые я делала, большинство из них я не сохранила, я все писала от руки. Я нашла большое количество документов за период с 2012 по 2103 год, но за года, предшествовавшие 2007 — кто хранит документы такого типа, которым 10, 15 или 20 лет?», — сказала Фийон.

Пенелопа подчеркнула, что желает восстановить свою репутацию, а также репутацию своего мужа.

Напомним, французские СМИ обвинили Фийона в том, что он фиктивно трудоустроил свою жену Пенелопу в качестве своего помощника, когда был депутатом Национального собрания. Якобы Пенелопа получала зарплату из государственных фондов, но при этом не работала в качестве помощницы депутата Фийона.

Дело уже дошло до суда. Франсуа Фийон вызван на заседание суда на 15 марта. Сам Фийон эти обвинения отвергает и заявляет, что Пенелопа является его верным политическим соратником и помощницей в делах ещё с конца 80-х годов XX века.

Возбуждение уголовного дела против него и его жены он назвал попыткой «политического убийства» в самый разгар президентской гонки во Франции.