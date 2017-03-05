Донецк, 5 марта, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики вынуждены были из-за очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины приостановить ремонт Донецкой фильтровальной станции, которая не работает с 24 февраля. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба министерства обороны ДНР.

Voda.dn.ua Административно-бытовой корпус Донецкой фильтровальной станции

Сообщается, что утром 5 марта в 8:00 по местному времени смена рабочих прибыла на Донецкую фильтровальную станцию для ремонта этого важного инфраструктурного объекта.

Уже в 8:30 по местному времени украинские силовики возобновили интенсивный обстрел Донецкой фильтровальной станции. Работникам станции пришлось спуститься в подвал.

Обстрел Донецкой фильтровальной станции продолжается до сих пор. Министерство обороны ДНР пытается при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) выйти на связь с украинской стороной, чтобы она соблюдала «режим тишины».

Напомним, Донецкая фильтровальная станция была захвачена украинскими нацбатальонами 25 февраля. Через несколько дней нацбатальоны покинули территорию станции, но окопались в непосредственной близости от нее и начали вести с этих позиций огонь по позициям войск ДНР, а также по самой станции, чтобы не дать её восстановить.

Донецкая фильтровальная станция — важный объект гражданской инфраструктуры Донбасса. Этот водоочистительный комплекс, находящийся между Авдеевкой и Ясиноватой, обеспечивает чистой водой населенные пункты по обе стороны линии фронта.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой Донецк, Ясиноватую, Васильевку, Спартак, Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое.