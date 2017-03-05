Вашингтон, 5 марта, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Пентагон настаивает на существенном увеличении американских сил для штурма сирийского города Ракка, который является «столицей» террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 5 марта, пишет The Washington Post со ссылкой на источник в министерстве обороны США.

Magnus Manske Ракка

Сообщается, что министерство обороны США уже разработало план наступления и штурма Ракки — «столицы» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Этот план предусматривает существенное участие непосредственно американских военных подразделений.

Уточняется, что план предусматривает отправку в район Ракки сил американского спецназа, ударных вертолетов и артиллерии. Кроме того, будут увеличены поставки вооружений главным силам курдов и арабов, которые воюют в Сирии против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Под арабами подразумеваются боевики так называемой сирийской оппозиции.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону разработать план уничтожения террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. На данный момент известно, что документ уже передан президенту США на рассмотрение.

По сообщениям американских СМИ, чиновники, участвовавшие в разработке плана, предлагают снять ограничения на численность американского воинского контингента в Сирии. На данный момент в Сирии находится около 500 американских военнослужащих. При этом речь не идет об американских военных инструкторах, которые работают, как на оппозицию, так и на террористов.

Намерение США увеличить свое военное присутствие в Сирии вызовет очередной рост напряженности на Ближнем Востоке, пишет издание. Дело в том, что сирийское законное правительство небезосновательно обвиняет США в поддержке терроризма. Американские военные инструкторы работают как в рядах террористов, так и в рядах боевиков «оппозиции».

Более того, американское вооружение через сателлитов США на Ближнем Востоке поставляется террористическим группам в Сирии, в том числе «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Присутствие даже тех 500 американских военнослужащих на территории Сирии (в основном это подразделения спецназа) является незаконным, так как нет соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН, и власти Сирии американские войска не приглашали, в отличие от российских.

Если Вашингтон всерьез решится штурмовать Ракку при помощи своих войск, а также отрядов курдов и боевиков сирийской оппозиции, это неизбежно приведет к усилению конфронтации между сирийскими правительственными силами и боевиками оппозиции, а также курдами. Хрупкое перемирие между этими участниками сирийской войны может рухнуть.