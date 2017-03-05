Калуга, 5 марта, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, исполняется 75 лет освобождения города Юхнова Калужской области от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Разведчики-красноармейцы вошли в Юхнов. 1942 год

В 2016 году поисковики из организации «Поисковое объединение «Рубеж» смогли определить место гибели интернационального отряда, в ряды которого входили уроженцы Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии, Дагестана.

После тяжелых и кровопролитных боев под Юхновом 170 бойцов отряда числились пропавшими без вести. Об этом свидетельствовал найденный список личного состава. Из документа стало ясно, что военнослужащие отряда были призваны с Кавказа. Проанализировав материалы российских и немецких архивов, поисковики определили место гибели интернационального отряда.

Штурм Юхнова начался 23 февраля 1942 года, в годовщину Дня Красной армии. По архивным материалам удалось установить, что за несколько дней до этого на фронт прибыло большое пополнение для создания ударной группировки из трех дивизий и приданных им подразделений. Дальнейший поиск среди списков безвозвратных потерь этих подразделений показал, что среди убитых и захороненных немало кавказцев. Пополнение с Кавказа пришло в 20 числах февраля 1942 годы и составило не менее 500 человек. Большинство бойцов были ранены или уцелели. Между тем, в историографии этот героический эпизод Великой Отечественной войны пока слабо представлен.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, более шести лет участники поискового объединения «Рубеж» ведут активную работу по поиску, перезахоронению и восстановлению имен павших воинов на территории города Юхнов. За это время в сотрудничестве с местной администрацией удалось перезахоронить останки около четырех тысяч бойцов и командиров Красной Армии.

«Они воевали за нашу общую Родину, за свободу страны, в которой культивировалась идеология дружбы, братства народов. В этом наша сила. Такого рода проекты способствуют укреплению единства российской нации», — заявил министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, который поблагодарил поисковиков из отряда «Рубеж» и национальных объединений за реальную работу по увековечиванию памяти красноармейцев, павших в годы войны под городом Юхновом.