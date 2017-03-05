* запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, 5 марта, 2017, 09:32 — ИА Регнум. По меньшей мере семь афганский полицейских погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает китайское агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя местных властей.

Кундуз на карте

Сообщается, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утром совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Кундуз. Какие-либо другие подробности не приводятся.

По данным местных властей, в результате нападения погибли как минимум шесть сотрудников афганской полиции. Потери среди боевиков не сообщаются.

Радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует обширные сельские территории в Афганистане. При этом боевики постоянно организуют атаки на крупные города, которые ещё удается контролировать центральному правительству.

Город Кундуз, расположенный на севере Афганистана, всегда был целью боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В апреле — мае 2015 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), окружившие Кундуз, предприняли штурм города, но были отброшены правительственными войсками. В конце сентября 2015 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разбили гарнизон правительственных войск и всё же захватили Кундуз, но через несколько дней при поддержке американской авиации были выбиты из города.

Тем не менее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставляют попыток захватить города и регулярно устраивают нападения на афганских силовиков.