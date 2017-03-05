Душанбе, 5 марта, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Авиация 201-й российской военной базы в Таджикистане доставила в поселок Сагирдашт более двух тонн продовольствия, после того, как этот населенный пункт был отрезан от снабжения сходом лавины. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Alex Beltyukov Вертолет Ми-8

В конце февраля этого года на территории Таджикистана (большую часть территории которого занимают горы Памир) зарегистрировано более сотни сходов крупных лавин. Дело в том, что в республике прошли крупнейшие за последние 30 лет снегопады, что привело к скапливанию снежной массы на склонах гор и массовому сходу лавин.

В итоге некоторые горные поселки оказались недоступны для наземного транспорта.

Авиация российской 201-й базы, которая дислоцирована в Душанбе и Курган-Тюбе, помогла связать с «большой землей» поселки на Восточном Памире, наземное сообщение с которыми невозможно из-за сошедших на автодороги лавин.

На вертолетах в расположенный в горном ущелье поселок Сагирдашт российские военные доставили более двух тонн продовольствия.

Российский вертолет Ми-8 из бадахшанского райцентра Вандж эвакуировал в Душанбе таджикского пограничника, которому нужна медицинская помощь.

Напомним, 201-я российская военная база в Таджикистане — это крупнейший российский военный объект, расположенный за пределами РФ. В соответствии с международными соглашениями, 201-я база будет дислоцирована в Таджикистане как минимум до 2042 года.