Вашингтон, 5 марта, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Американское информационное агентство Associated Press согласилось удалить из своих публикаций адрес действующей электронной почты Карен Пенс — супруги вице-президента США Майкла Пенса. Соответствующее заявление сделала сегодня, 5 марта, директора агентства по связям со СМИ Лорен Истон.

Gage Skidmore Карен Пенс с супругом Майклом Пенсом

Сообщается, что редакция Associated Press убрала адрес электронной почты мисси Пенс из последующих заметок, узнав, что она по-прежнему использует его. При этом Associated Press подчеркивает, что придерживается сути своей заметки, которая «затрагивает важные вопросы транспарентности».

Напомним, 3 марта, Associated Press указало действующий адрес электронной почты супруги вице-президента в своем материале, посвященном тому, как Пенс, будучи губернатором штата Индиана, использовал вместе с Карен частную электронную почти для деловых контактов.

При этом агентство утверждает, что этот почтовый адрес был взломан в июне 2016 года.

Эта история послужила поводом для того, чтобы обвинить Пенса в том, в чем ранее обвиняли экс-госсекретаря США, бывшую кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Скандал вокруг Клинтон разгорелся после того, как стало известно, что она использовала свой личный почтовый сервер для служебной переписки Госдепа. И хотя это является тяжким преступлением, против Клинтон так и не было возбуждено уголовное дело. Но в предвыборной кампании этот факт активно использовался её противников Дональдом Трампом, который, собственно, и стал президентом.

Однако, Пенс все обвинения отвергает, заявляя, что у него, как у губернатора, не было доступа к секретной информации, а у Клинтон была.