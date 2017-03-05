Анкара, 5 марта, 2017, 08:25 — ИА Регнум. Пилот истребителя МиГ-21 ВВС Сирии, который разбился на территории турецкой провинции Хатай, управлял им в одиночку. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает турецкий телеканал Haberturk.

Unsplash Пилот самолета

Сообщается, что по результатам поисково-спасательной операции пилот был обнаружен в 500 метрах от места крушения самолета в крайне истощённом состоянии. Спасатели доставили сирийского пилота в жандармерию, а затем госпитализировали.

Напомним, накануне боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что сбили истребитель МиГ-21 ВВС Сирии. Пилот успел катапультироваться и приземлился на территории Турции.

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил информацию о том, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

Губернатор турецкой провинции Хатай Эрдал Ата подчеркнул, что турецкие военные не предпринимали никаких действий в отношении сирийского истребителя.