Челябинск, 5 марта, 2017, 08:26 — ИА Регнум. В Челябинске компания-подрядчик по капремонтам, не доделав работы, ушла с объекта. У жителей ухудшились условия проживания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Dommaster74.ru Батарея отопления

Жители одного из многоквартирных домов по улице Российской обратились к одному из депутатов Госдумы с жалобами на протекание крыши и затопление верхних этажей. В доме, которые не ремонтировался уже более 80 лет, капремонт всё же провели. Но некачественно. В настоящее время температура в квартирах, по словам жильцов, не превышает 16 градусов тепла, так как установленные новые батареи не греют.

Также подрядчик должен решить вопрос с отвалившимися обоями, возникшими трещинами и плесенью из-за затопления квартир. Совместно с «народным избранником» жители составили претензию к подрядчику работ по капремонту, в котором указали сроки исправления.

Работы по исправлению кровли подрядчик должен начать в первых числах апреля, как только позволят погодные условия. Кроме этого, должны будут проведены работы переделке системы отопления и выполнены работы по замене канализации.

Помимо этого жильцы планируют провести независимую экспертизу, которая установит весь нанесенный ущерб жителям для предъявления претензий на компенсацию ущерба.

Отметим, в Челябинске периодически обостряется проблема проведения работ по капитальному ремонту в многоквартирных домах. Регоператор капремонтов сетует на нерадивых подрядчиков, которые зачастую срывают сроки проведения работ. Очевидными проблемами являются — завышение стоимости работ, и замена материалов в документации, на более дешевые, а значит менее качественные, после победы в конкурсе. Возбуждаются дела по фактам краж средств при проведении ремонтных работ по капитальному ремонту.

Добавим, такая проблема актуальна не только для Южного Урала. В Екатеринбурге осенью 2016 года прокатились аналогичные скандалы. Капремонт был сделан либо некачественно, либо просто не завершён.