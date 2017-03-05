Вашингтон, 5 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Американская полиция задержала более 20 человек в нескольких городах США после столкновений в ходе массовых мероприятий сторонников и противников нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом сегодня, 5 марта, сообщает Associated Press.

Ashely Moreno Задержание

Марши сторонников и противников Трампа прошли по всей стране 4 марта. Серьезных столкновений отмечено не было.

Акции сторонников Трампа проходили под общим название March 4 Trump («Марш за Трампа» с указанием на дату 4 марта). Эти мероприятия прошли примерно в 50 городах США, в том числе в Нью-Йорке, Нэшвилле, Бостоне, Денвере и Майами.

В калифорнийском городе Беркли между сторонниками и противниками Трампа произошли столкновения. Пострадали по меньшей мере семь человек. Госпитализация им не понадобилась.

Полиция задержала некоторых зачинщиков беспорядков. У них были изъяты различные опасные предметы, включая биты, металлические трубы и доски.

Задержания также прошли в городе Сент-Пол (штат Миннесота), в Нэшвилле (штат Теннеси), в Олимпии (штат Вашингтон).