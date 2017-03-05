Москва, 5 марта, 2017, 11:33 — ИА Регнум. 4 марта в Московском доме национальностей грузинская диаспора под эгидой общественной организации «Федеральная Грузинская национально-культурная автономия в России» отпраздновала День матери, который в Грузии с 1991 года является государственным праздником.

Людмила Лис ИА REGNUM Московский дом национальностей

По словам президента организации Георгия Цурцумии, численность грузинской диаспоры в России достигает одного миллиона человек. Все они нуждаются в культурной жизни, духовном развитии, просвещении, многие испытывают ностальгию. Подобные мероприятия призваны к тому, чтобы грузины, проживающие в России, не чувствовали себя оторванными от родины¸ а наоборот, ощущали участие своего государства в их судьбе. Инициатором заботы о своих гражданах должно выступать именно государство, только в этом случае станет возможным вовлечь в культурные мероприятия всех желающих, считает Цурцумия.

Также целью Грузинской национально-культурной автономии является популяризация грузинской культуры в России. Это особенно важно сейчас, когда российско-грузинские отношения переживают не самые лучшие времена. Среди гостей вечера было много русскоязычных граждан Грузии, например, заместитель председателя Общества русскоязычных писателей Грузии «Арион», член Пушкинского общества Грузии Зоряна Чеботарь. Уже много лет она занимается поддержкой творческих начинаний соотечественников за рубежом в области литературы. На вечере выступала ее дочь Дея Купарадзе, которая живет и тренируется в Москве, являясь спортсменкой ДЮСШ «Юность Москвы».

Людмила Лис ИА REGNUM Георгий Цурцумия, президент «Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России»

Дея читала стихотворение на грузинском языке поэта Акакия Церетели «Сон». Она с удовольствием перевела для незнающих грузинского языка гостей содержание стихотворения. Акакий Церетели однажды увидел во сне царицу Тамару, сидящую на троне. Ее охранял витязь в тигровой шкуре. Перед ними, держа в руках свою поэму, почтительно склонил голову Шота Руставели. Известно, что Шота Руставели очень любил царицу Тамару. Во сне за спиной святой Тамары возникла радуга, и царица, пригласив Руставели следовать за ней, взяла его за руку, и они пошли по радуге в небеса в сопровождении витязя.

Дея сказала, что она очень скучает по Грузии, по отцу и брату, которые остались в Тбилиси. Несколько раз в году она тоже летает в Грузию, чтобы сдавать экзамены, потому что, занимаясь спортом в Москве, она учится в грузинской школе. Пока ей только 11, но уже через пару лет она надеется представлять Грузию на международных соревнованиях в танцах на льду.

Также на вечере выступала молодая русскоязычная поэтесса Тамрико Илесашвили. Так сложилось в ее жизни, что она думает и пишет по-русски. Ее стихи о Тбилиси проникнуты национальным колоритом и любовью к родному городу. Тамрико изучала востоковедение в ВШЭ и осталась после учебы в Москве. Вообще, в грузинской диаспоре Москвы очень много молодежи. В основном, это студенты. Многие из них учатся в Российском университете дружбы народов. Куратором Совета молодых лидеров Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России является Андро Иванов, который пытается объединить российскую и грузинскую молодежь, потому что одинаково хорошо говорит и по-грузински, и по-русски. Он был ведущим вечера и выразил надежду, что подобные мероприятия со временем станут регулярными, что его молодые соотечественники будут вести в Москве самую настоящую культурную жизнь, устраивать литературные и музыкальные вечера, отмечать праздники, устраивать конкурсы, просматривать и обсуждать фильмы.

Людмила Лис ИА REGNUM Андро Иванов, куратор Совета молодых лидеров Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России

Вечер завершился демонстрацией грузинского неигрового фильма «Колыбельная» (1994), снятого по мотивам рассказов Якоба Гогебашвили, который перевели на русский язык, и поэтому он был понятен всем присутствующим. Это фильм-притча режиссера Наны Джанелидзе. Авторы сценария: Нана Джанелидзе и Нино Натрошвили. Жила на свете маленькая девочка Кето, которую однажды похитили и увезли далеко от дома. Спустя много лет она оказывается в родных краях, но память о прожитых в Грузии годах к ней не возвращается. И только детская колыбельная из уст матери совершает чудо…

Начало фильма наглядно демонстрирует представление грузин о рае на земле. Прекрасная южная природа, люди, похожие на ангелов, ангелы, похожие на людей, любящие родители, добрые дети, чарующие звуки соловьиной трели, чередующейся с материнской колыбельной. Но на земле все-таки рая нет. Бывает, что дети заболевают, за некоторыми из них прежде времени приходят красные ангелы и забирают их на небеса. А тех, кто остается, подстерегают черные ангелы, и уже начинаешь сомневаться, что остаться в живых лучше, чем умереть в младенчестве. Ложь, вероломство, воздаяние злом за добро — вот с чем приходится столкнуться главной героине фильма — маленькой беззащитной девочке по имени Кето.

Людмила Лис ИА REGNUM Концерт, посвященный Дню матери в Московском доме национальностей

Слава Богу, что у этой истории относительно счастливый конец. Но нотка горечи даже в счастливой истории свойственна грузинскому мироощущению. Фильм получил приз за режиссуру и отличие Христианского жюри МКФ для детей и юношества (Москва—94); Главный приз «Серебряный гвоздь» конкурсной программы Кинофорума в Ялте —94; Вторая премия и приз кинокритики МКФ в Лагове —94; Приз «Серебряный Витязь» жюри игровых фильмов МКФ «Золотой Витязь—95» (Москва); Приз за лучшую операторскую работу (Георгий Беридзе), за лучшую музыку (Джансуг и Вахтанг Кахидзе) КФ «Золотой Орел» — 94.

Вечер в Московском доме национальностей прошел в теплой и дружеской атмосфере. Андро Иванов выразил надежду на то, что подобные встречи будут приносить людям радость и духовную пользу, а этот дом еще не раз будет встречать гостей из грузинской диаспоры.