Пекин, 5 марта, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Власти Китайской народной республики продолжат всесторонне придерживаться принципа «одна страна — две системы» в отношениях со специальным административным районом КНР Гонконг. Об этом сегодня, 5 марта, заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цэцян, выступая на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Shakura~commonswiki Вид на Гонконг с пика Виктория

Ли Кэцян подчеркнул, что официальный Пекин продолжит полностью и четко придерживаться принципа «одна страна, две системы». Власти КНР будут ориентироваться на высокую степень самоуправления специального административного района Гонконг, при которой им управляют сами жители.

При этом Ли Кэцян подчеркнул, что какие бы то ни было лозунги о так называемой «независимости Гонконга» не имеют перспектив.

Напомним, Гонконг был захвачен Великобританией в 1842 году и стал её колонией согласно Нанкинскому договору, которым закончилась Первая опиумная война. Однако, большая по площади (не по населению) часть Гонконга, т. н. Новые Территории, была арендована в 1898 году на 99 лет и на этот срок являлась частью британской колонии.

В 1911 году в Китае произошла революция и империя Цин. Хотя договор британцы заключали с маньчжурской династией Цин, они признавали этот договор аренды и после революции и никогда не отказывались от обязательства передать Китаю Новые Территории к 1997 году. Декларация ООН о деколонизации от 1960 года не предусматривала раздела колоний, поэтому, фактически, никакого другого варианта, кроме как интегрировать Гонконг в состав Китая, у Великобритании не было.

В 1997 году состоялась передача всего Гонконга под суверенитет КНР.

Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, территории предоставлена широкая автономия до 2047 года, то есть в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «Одна страна, две системы» и «Гонконгом управляют сами гонконгцы в условиях высокой степени автономии», в течение этого периода Центральное народное правительство КНР берёт на себя вопросы обороны и внешней политики территории, в то время как Гонконг оставляет за собой контроль над законодательством, полицейскими силами, денежной системой, пошлинами и иммиграционной политикой, а также сохраняет представительство в международных организациях и мероприятиях.