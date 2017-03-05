Пекин, 5 марта, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Власти Китая обещают побороть смог в крупных китайских городах и вернуть голубое небо над страной. Такое заявление сделал сегодня, 5 марта, премьер Государственного совета Китайской народной республики Ли Кэцян, выступая на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Айтен Юран Голубые лунные моря серебрятся в вечерней сонате.

Ли Кэцян заявил, что многие граждане республики отчаянно надеются на более быстрый прогресс в работе по улучшению окружающей среды, в особенности воздуха. Для развития Китая этот вопрос стал критически важным, подчеркнул он.

«Мы должны принять хорошо продуманную политику, бороться как с симптомами, так и с причинами проблем… Мы сделаем наше небо снова голубым», — сказал Ли Кэцян.

По словам премьера, в текущем году выбросы в атмосферу двуокиси серы и оксида азота сократятся на 3%. Будет значительно снижена концентрация вредных частиц PM2,5 (мелкодисперсная пыль размером 2,5 микрон) в воздухе.

Премьер пообещал, что власти ускорят работу по борьбе с загрязнением, вызванным сжигаем угля, модернизируют электростанции на угле и примут ряд комплексных мер, которые направлены на борьбу с источниками загрязнения. Кроме того, будет ужесточено природоохранное законодательство.

Напомним, из-за бурного роста промышленности в Китае в последние десятилетия экологическая ситуация в этой стране существенно ухудшилась. Крупные города Китая испытывают проблему с утилизацией мусора. Большое количество промышленных предприятий являются источником вредных выбросов в атмосферу. В Пекине власти вынуждены периодически останавливать несколько сотен заводов, чтобы дать висящему над городом смогу рассеяться.