Анкара, 5 марта, 2017, 07:21 — ИА Регнум. В Турции завершена поисковая операция на месте падения самолета сирийских ВВС. Катапультировавшийся пилот найдет живым, сообщает в воскресенье, 5 марта, агентство Haberturk.

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Более девяти часов понадобилось турецким спасателям на поиски пилота сбитого самолета ВВС Сирии. Раненый летчик был найден в 500 метрах от места обнаружения парашюта. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолет сирийских ВВС, выполнявший разведывательную операцию вдоль северных границ страны, был подбит предположительно боевиками сирийской оппозиции. Самолет пропал с экранов радаров на границе с Турцией.

Турецкие военные обнаружили его обломки на территории южной провинции Турции Хатай, в десяти километрах от сирийско-турецкой границы. Поисковая операция продолжилась, поскольку пилота в кабине обнаружено не было.

По словам губернатора провинции Хатай Эрдал Ата, никаких действий в отношении сирийского самолета турецкими военными совершено не было. Во время выполнения операции самолет не вторгался в воздушное пространство Турции, и пересек границу уже во время падения.