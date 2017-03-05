Пекин, 5 марта, 2017, 06:55 — ИА Регнум. В рамках реализации военной реформы Китай намерен усилить оборону своих морских и воздушных границ, кроме того планируется усилить пограничный контроль. О принятии соответствующего решения сообщается в отчетном докладе правительства КНР, представленном на Всекитайском собрании народных представителей (ВСНП), первое заседании которого состоялось сегодня, 5 марта.

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Мероприятия по усилению границ республики будут проводиться в рамках предпринимаемых Китаем усилий по защите суверенитета и безопасности страны. Как ожидается приграничный военные контингент будет обеспечивать проведение важных операций, в том числе по противодействию терроризму, миротворческих операций и сопровождение судов в открытом море.

Военные Китая считают необходимым использование инновационных технологий в оборонном деле и выведение логистики оснащения вооруженных сил страны на качественно новый уровень.

Ранее премьер-министр КНР Ли Цэцян заявил о том, что Китай не собирается предоставлять независимость Тайваню и будет принимать «решительные меры по сдерживанию подобной деятельности».