Пекин, 5 марта, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Китай не собирается предоставлять независимость Тайваню. Как заявил премьер КНР Ли Кэцян на открытии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Пекин будет соблюдать консенсус, достигнутый сторонами в 1992 году.

Тайвань на карте

Премьер отметил, что Китай будет отстаивать принцип существования единой страны, реализуя всеобъемлющий курс в работе с Тайванем. Консенсус 1992 года Пекин будет соблюдать как общую политическую платформу, а также защищать госсуверенитет и территориальную целостность страны.

«Мы выступаем категорически против сеператистской деятельности, направленной на так называемую независимость Тайваня, и будем принимать решительные меры по сдерживанию подобной деятельности», — заявил Ли Кэцян.

Тайвань от материкового Китая никому не удастся отделить никаким образом и ни под каким бы то ни было предлогом, подчеркнул китайский премьер.

Напомним, что главный кризис между центральным правительством КНР и островной провинцией произошел в 1949 году, когда в результате поражения в гражданской войне основные политические силы, выступающие за независимость острова, перебрались в Тайвань. На дипломатическом уровне отношения возобновились только через 31 год. Еще через десять лет строго стали сотрудничать через пекинскую Ассоциацию развития отношений, которая является неправительственной организацией.

Сегодня, 5 марта, в Пекине открылась ежегодная сессия высшего законодательного органа КНР — Всекитайского собрания народных представителей. Мероприятие продлится до 15 марта. Это уже 12 по счету созыв.