Токио, 5 марта, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Срок пребывания члена Либерально-демократической партии Японии на руководящем посту партии продлен с шести до девяти лет. Соответствующие изменения в партийный устав были внесены на съезда ЛДП в Токио в воскресенье, 5 марта, сообщает агентство Киодо.

Chuck Hagel Синдзо Абэ

Согласно принятому съездом решению, трехлетний срок полномочий лидера партии теперь можно продлевать не один раз, а дважды, благодаря чему глава партии может находиться у власти до девяти лет.

В соответствии с японским законодательством, набравшая большинство на выборах в нижнюю палату парламента партия получает право выдвинуть своего кандидата на должность премьер-министра страны.

Фактически принятое партией решение означает, что при условии сохранения ЛДП позиций в парламенте Японии полномочия действующего премьер-министра страны Синдзо Абэ будут продлены до 2021 года. До принятия соответствующего решения его полномочия истекли бы на три года раньше: в 2018 г.

Ранее 2 марта, глава японского правительства заявлял о том, что не намерен ограничивать военный бюджет страны на уровне ниже 1%. Расходы на военный бюджет Японии растут пятый год подряд, однако она не является самой милитаризированной державой в регионе.