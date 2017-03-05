Вашингтон, 5 марта, 2017, 06:08 — ИА Регнум. США систематически в течение трех последних лет организуют кибератаки на серверы Северной Кореи по распоряжению уже бывшего американского президента Барака Обамы. Об этом пишет газета The New York Times.

Teknolojihaber.net Хакер

Обама, находясь на посту главы США, отдал приказ при помощи хакерских атак дестабилизировать ракетную программу Северной Кореи. Например, США планировали помешать Пхеньяну провести испытания своей баллистической ракеты в первые секунды ее полета, отмечает издание.

В последнее время американская программа кибреатак продемонстрировала снижение эффективности, подтверждением тому являются последние успешные тестирования северокорейских ракет. Об этом изданию рассказал источник из администрации экс-президента США и действующего лидера.

Однако, как отмечает газета, в начале программа оказалось довольно результативной. Так, количество неудачных пусков КНДР возросло. Ракеты тогда часто взрывались, отклонялись от курса и падали в море.

Напомним, что утром 12 февраля Пхеньян произвел запуск баллистической ракеты. Это произошло в 7:55 по местному времени, что также зафиксировали военные Японии и США. Позже Kyodo со ссылкой на пресс-службу правительства страны сообщило, что ракета пролетела около 500 км и упала в Японское море.

Ранее ИА REGNUM писало, что Северная Корея провела в общей сложности пять ядерных испытаний. Каждое из них вызывает критику со стороны международного сообщества. Последнее испытание ядерного оружия Пхеньян осуществил 9 сентября. Мощность взрывного устройства оценивается в 10 килотонн, это самый сильный взрыв за всю историю КНДР.

Причем в 2016 году КНДР провела сразу два ядерных испытания. Первый раз — в январе. До этого в 2006-м, 2009-м и 2013 годах.