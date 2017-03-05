Москва, 5 марта, 2017, 06:03 — ИА Регнум.



Conquero Хлеб

Гуманитарные акции в двух населенных пунктах провинций Дамаск и Алеппо проведены российским Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии. Мирным жителями в общей сложности было роздано восемь тонн гуманитарной помощи, сообщается 5 марта в гуманитарном бюллетене пресс-службы минобороны России.

Тысячи продовольственных наборов и одну тонну хлеба раздали российские военные нуждающимся города Мембидж сирийской провинции Алеппо. Еще 400 продовольственных наборов было роздано мирным жителями поселка Дихият аль-Асад в провинции Дамаск.

Всего за прошедшие сутки, 4 марта, гуманитарную помощь получили 2120 сирийцев. Общая масса гуманитарных грузов составила восемь тонн.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры САР. Нуждающимся гражданам предоставляется временное жилье.