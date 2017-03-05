Пекин, 5 марта, 2017, 06:02 — ИА Регнум. В 2017 году уровень городской безработицы в Китае составит 4,5%. Об этом говорится в плане социально-экономического развития КНР на текущий год. Документ был распространен перед открытием ежегодной сессии Всекитайских собраний народных представителей.

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В докладе сообщается, что уровень безработицы сохранится почти на том же уровне, что и в прошлом году — 4,5%. В то же время в стране будут созданы в общей сложности 11 млн рабочих мест. Это на миллион больше, чем в 2016 году.

Напомним, что по итогам минувшего года, показатель по количеству безработных граждан в Китайской Народной Республике составлял 4,02%.

При этом, официальный прогноз экспертов был выше. Ожидалось, что уровень безработицы в 2016 году будет на уровне 4,5%.

Напомним, что ранее китайское правительство опубликовало доклад, в котором говорилось, что в текущем году дефицит бюджета Китая составит $345 млрд. Этот отрицательный показатель будет равен 3% ВВП.

Также ранее ИА REGNUM со ссылкой на этот же доклад передавало, что рост ВВП Китая в 2017 году составит 6,5%. В прошлом году этот макроэкономический показатель продемонстрировал рост в 6,7%.