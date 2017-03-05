Вашингтон, 5 марта, 2017, 06:02 — ИА Регнум. Новым пресс-секретарем госдепартамента США назначена журналистка телеканала Fox News Хизер Нойерт. Решение в администрации президента США было принято на днях, однако официального объявления сделано пока не было, сообщает в субботу, 4 марта, агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные осведомленные источники.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира Государственного департамента США

Сообщается, что Хизер Нойерт является ведущей утренней программы новостей «Fox & Friends», одной из любимых телевизионных передач президента США Дональда Трампа. Решение о ее назначении было принято несколько дней назад, официально объявлено о нем будет в ближайшее время.

Сама Нойерт проигнорировала просьбу дать комментарий о своем назначении. Не удалось получить информацию на этот счет и в пресс-службе госдепа.

Как ожидается, 47-летняя ведущая приступит к своим обязанностям в ближайшее время.

Напомним, государственный департамент США приостановил свои ежедневные брифинги для прессы. С момент инаугурации 45-го президента США пресс-служба госдепа ни разу не встречалась с журналистами.

Ожидается, что комментарии госдепа по актуальным вопросам внешней и внутренней политики США возобновятся в понедельник, 6 марта. На вопросы журналистов ответит и.о. пресс-секретаря департамента Марк Тоннер.