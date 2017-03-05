Приморский край, 5 марта, 2017, 05:03 — ИА Регнум. В Приморье вблизи населенного пункта горит тайга в труднодоступной местности. Это первый за 2017 год лесной пожар в Приморском крае. Об этом стало известно из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент)

Отмечается, что горит 26 гектаров в Тернейском районе. В 13 километров от этого места находится населенный пункт Малая Кема. Здесь проживает более 600 человек. Однако пока, по оценкам МЧС, пожар не угрожает перекинуться на поселок.

Между тем муниципальные власти в течение нескольких дней не делали ничего, чтобы предотвратить пламя. Теперь пожарные привлекают дополнительные силы, перевозят специалистов и технику к месту ЧП. Воду приходится использовать из мелких ключей и ручьев.

Как говорится в сообщении МЧС, пожар действует в этом районе уже несколько дней. Муниципальные власти со своей стороны вовремя не предприняли необходимые меры для того, чтобы ликвидировать возгорание сразу, когда оно было обнаружено.