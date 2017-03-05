Грозный, 5 марта, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Запад, в частности, США и их союзники, пытается вызвать в России хаос, применяя самые изощренные и грязные методы. Такую точку зрения выразил глава Чеченской Республики (ЧР) Рамзан Кадыров в своем сообщении, посвященном пятилетней годовщине президентских выборов в России. Оно было опубликовано на странице политика в соцсети «Вконтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Кадыров напомнил, что пять лет назад 4 марта состоялись выборы главы РФ, на которых большинство граждан страны выбрали Владимира Путина в первом туре. По словам главы ЧР, минувшие годы оказались для Российской Федерации нелегкими.

«США и западные страны прилагают огромные усилия с целью вызвать в России хаос, спровоцировать нестабильность. Для этого используются самые изощрённые и грязные методы — экономические и политические санкции, гонка вооружений, отказ от ранее достигнутых соглашений, финансирование деструктивных сил…», — подчеркнул Кадыров.

Он также обратил внимание на то, что ни одна из этих мер не оказалось удачной, насколько это было запланировано. Сегодня Россия — сильная, единая страна, со стабильной экономикой. Она успешно борется с мировым терроризмом и занимает важное место на политической международной арене, считает политик.

«Америке и её европейским «друзьям» не удалось ни на одну секунду поколебать решимость нашего национального лидера Владимира Путина превратить Россию в Великую державу с своим твёрдым голосом при рассмотрении самых острых проблем», — написал глава Чечни.

Рамзан Кадыров уже не в первый раз выступает с критикой США и их политики по отношению к России. Например, в январе 2016 года он назвал заявление американских чиновников о «коррумпированности» президента России Владимира Путина свидетельством того, что против России «развязана настоящая война».