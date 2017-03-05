Пекин, 5 марта, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Рост ВВП Китайской Народной Республики в 2017 году составит 6,5%. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на опубликованный правительством доклад.

Sportpit.see16.ru График роста

По данным источника, в прошлом 2016 году этот макроэкономический показатель продемонстрировал рост в 6,7%.

Кроме того, сообщается, что дефицит госбюджета КНР в 2017 году составит 3% ВВП, или 2,38 триллиона юаней ($346 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Китая продемонстрировала рекордный рост за первый месяц 2017 года. Экспорт и импорт китайских товаров и услуг вырос на 7,9% (182,76 млрд) и 16,9% ($131,41 млрд) соответственно.

Положительная влияние на рост экспорта оказала контролируемая девальвация национальной валюты, проводимая властями КНР в конце 2016 года.