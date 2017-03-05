Полиция не допустила серьезных беспорядков на матче ЦСКА — «Зенит»
Москва, 5 марта, 2017, 03:53 — ИА Регнум. Во время футбольного матча в Москве между командами ЦСКА и «Зенит» произошло несколько попыток спровоцировать нарушение общественного порядка. Однако полицейские сразу же пресекали подобные действия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главного управления МВД.
Отмечается, что в Москве стражи порядка обеспечили охрану общественного порядка во время подготовки и проведения футбольного матча между командами столицы и Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции незамедлительно пресекали все попытки спровоцировать беспорядки.
В результате серьезных нарушений общественного порядка во время матча ЦСКА — «Зенит» не произошло.
«Виновные лица привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении
Напомним, что в субботу, 4 марта, в Москве проходил матч между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» на домашней арене армейцев. Команды сыграли вничью в матче 18-го тура чемпионата России по футболу, не забив голов.
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