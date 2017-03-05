Париж, 5 марта, 2017, 03:36 — ИА Регнум. Супруга кандидата на пост президента Франции Пенелопа Фийон намерена «прекратить безумные слухи» о своей фиктивном трудоустройстве. Она призвала своего мужа, кандидата в президенты Франции от оппозиционной Республиканской партии Франсуа Фийона, игнорировать обвинения и «идти до конца», сообщает 4 марта французская газета Journal du Dimanche.

European People's Party Франсуа Фийон

По словам Пенелопы Фийон, должность помощника и заместителя Франсуа Фийона, на которую она была назначена, не являлась фиктивной. «Если бы этим человеком оказалась не я, это был бы кто-то другой, поэтому мы решили, что это буду я», — заявила Фийон.

Обращаясь к своему супругу, Пенелопа призвала его «идти до конца» в борьбе за президентское кресло, игнорируя предъявляемые ему обвинения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более двух третей граждан Франции уверены, что кандидат в президенты Франсуа Фийон должен снять свою кандидатуру и отказаться от президентской гонки.

Между тем на фоне разгоревшегося коррупционного скандала, предвыборный штаба Фийона один за другим покидают его сторонники. Так, из команды ушли Доминик Бассеро и Тьерри Солер. С 6 марта сложит свои полномочия глава предвыборного штаба республиканцев Патрик Стефанини.