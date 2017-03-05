Берлин, 5 марта, 2017, 03:22 — ИА Регнум. Германия переживает из-за напряженности в политических отношениях с Турцией. Так, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в своей статье для еженедельника Bild am Sonntag предостерег Берлин и Анкару от дальнейшей эскалации напряженности в отношениях.

Делакруа Эжен. Турок, курящий на диване

«Мы не можем позволить фундаменту дружбы между нашими странами разрушиться. Германо-турецкая дружба глубже, чем дипломатические трения, которые мы переживаем сегодня», — отметил министр.

По его словам, немцы и турки — слишком близкие друзья. Поэтому они не должны позволять ненависти и разногласию расти из-за политических проблем.

Габриэль также привел пример с недавним скандалом из-за ареста на территории Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля. Глава МИД Германии отметил, что он является «напористым, идейным и страстным журналистом», а его арест неприемлем. ФРГ выступает против этого инцидента и за освобождение журналиста.

Напомним, что Юджелб был арестован в Стамбуле по подозрению в участии в террористической организации, а также неправомерном использовании информации и пропаганде терроризма. В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от властей Турции немедленно освободить журналиста и не забывать о свободе СМИ.

Несколькими днями ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Германию в применении двойных стандартов из-за отмены властями выступления турецкого министра юстиции. Министр отмечал, что если ФРГ хочет поддерживать хорошие отношения с Анкарой, то она «должна научиться себя вести».