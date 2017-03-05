Вашингтон, 5 марта, 2017, 03:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен подписать новую редакцию указа о запрете въезда в страну отдельным категориям граждан в понедельник, 6 марта. Об этом 5 марта сообщает американское издание Politico со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, «знакомые с вопросом».

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О том, какие изменения администрация президента США внесла в новую редакцию «антииммигрантского» закона, источник не сообщает.

Ранее Белый дом планировал обнародовать новый иммиграционный указ 1 марта, однако позже решение было отложено до наступления «подходящего времени».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что в новой редакции иммиграционного указа Трампа будет отменен запрет на въезд в США из Ирака.

Решение об исключении Ирака из списка поддерживают министр обороны США Джеймс Мэттис, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, советник по нацбезопасности Джон Келли и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.