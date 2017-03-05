Гавана, 5 марта, 2017, 03:00 — ИА Регнум. В субботу, 4 марта, президент Боливии Эво Моралес провел встречу с кубинским лидером Раулем Кастро, об этом сообщила в своем микроблоге в Twitter министр связи Боливии Хисела Лопес.

José Cruz Эво Моралес

Лопес написала в сети, что между Моралесом и Кастро прошла «братская встреча». Она назвала их «великими лидерами Америки». Переговоры между ними продолжались в течение получаса, отметила министр.

На снимках, которые опубликовала Хосела Лопес к своему твиту, видно, что встреча Моралеса с Кастро проходила в больничной палате. Боливийский лидер сфотографирован в больничной пижаме.

До этого сообщалось, что Моралес проходит на Кубе курс лечения в связи с проблемами с горлом. Позднее стало известно, что отъезд президента Боливии на Кубу для лечения связан с неудачей, как минимум, пяти боливийских врачей, которые не смогли справиться с его проблемой — нарушением речи. Лечение в свой стране Моралес проходит в течение полутора месяца.

Как заявлял глава администрации президента Рене Мартинес, срочная поездка необходима, чтобы получить медицинскую помощь. Из-за проблем с горлом президенту сложно говорить. В результате он даже отменил несколько важных публичных выступлений, сказал Мартинес.

2 марта Альваро Гарсия Линера, исполняющий обязанности президента Боливии, подчеркнул, что состояние Моралеса — под контролем. Как отметил Линера, результаты обследования кубинских врачей положительны, и они не наблюдают у президента серьезных заболеваний.