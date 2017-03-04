Париж, 5 марта, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Более двух третей избирателей Франции уверены, что кандидату от партии «Республиканцы» Франсуа Фийону следует покинуть президентскую гонку. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает газета Journal du Dimanche со ссылкой на результаты опроса общественного мнения Ifop/JDD.

Boing-boing Франсуа Фийон

Согласно результатам проведенного опроса, 71% опрошенных хотят, чтобы Фийон оставил борьбу за пост президента Франции. Экс-премьер потерял шесть очков с середины февраля, когда аналогичной позиции придерживались 65% опрошенных граждан Франции.

Поддерживают кандидатуру республиканца в настоящей момент 28% граждан. Две недели назад этот показатель составлял 33%.

Уменьшилось и количество французов, считающих, что Фийон способен сохранить свою кандидатуру на пост президента Франции. Если две недели назад 88% опрошенных считали, что экс-премьер останется участником президентской гонки, то сейчас такого мнению придерживаются 68%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, команду Фийона покинул глава его предвыборного штаба Патрик Стефанини. Свои полномочия политик сложил добровольно. С понедельника, 6 марта, к работе на этой должности приступит Винсент Шрики. Ранее команду Фиона покинули Доминик Бассеро и Тьерри Солер.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Согласно опросам общественного мнения лидирующие позиции занимают глава «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывший министр финансов страны Эммануэль Макрон.