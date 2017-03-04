Вашингтон, 5 марта, 2017, 02:29 — ИА Регнум. Агентство Associated Press должно извиниться перед супругой вице-президента США Майка Пенса Карен за публикацию ее электронного адреса. Об этом политик написал в своем микроблоге в Twitter.

Greatagain.gov Карен Пенс

Как заявил Пенс, издание не захотело удалить статью, в которой указан электронный адрес Карен Пенс, не захотело внести правки или просто убрать информацию о почтовом ящике. Поэтому теперь AP должно публично принести извинения перед супругой вице-президента за нарушение неприкосновенности частной жизни.

«Associated Press должно в будущем соблюдать основные принципы объективности, порядочности и добросовестности, освещая жизнь вице-президента Пенса, его супруги и его семьи», — подчеркнул политик.

Ранее он отмечал, что в одном из материалов издания указан электронный адрес его жены. Тогда пресс-секретарь Пенса обратился в агентство и попросил позвонить автору статьи. Тот, в свою очередь, удивился тем, что Карен Пенс еще пользуется этим электронным адресом. После этого пресс-секретарь вице-президента также обращался в офисы Associated Press в Индианаполисе и в Вашингтоне. Однако агентство ответило бездействием.

Напомним, что ранее американские СМИ писали о том, что Майк Пенс использовал личную электронную почту для ведения служебной переписки в тот момент, когда еще не находился на посту вице-президента и являлся губернатором штата Индиана. Пенс со своей стороны не стал активно ничего отрицать и сказал, что его переписку нельзя сравнивать с аналогичными действиями экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

События вокруг последней не раз становились поводом для критики со стороны республиканцев во время предвыборной кампании Дональда Трампа.