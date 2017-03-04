Вена, 5 марта, 2017, 02:04 — ИА Регнум. Австрия хочет совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) создать центры Европейского союза для приема беженцев за пределами блока. Речь идет, например, об организации таких центров в Грузии или на Западных Балканах. С соответствующей инициативой выступил глава МИД Австрии Себастьян Курц в интервью еженедельнику Bild am Sonntag.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По словам Курца, ЕС необходимы центры для беженцев за границей союза, которые будут управляться вместе с УВКБ ООН. При этом, где именно будут располагаться такие учреждения, неважно.

«Важно, что они будут предоставлять защиту, и что люди, которые нелегально пытаются попасть в Европу, будут возвращены туда. Эти учреждения могут располагаться в таких странах, как Египет, Грузия или в одной из стран на Западных Балканах», — сказал министр.

Он также раскритиковал миграционную политику канцлера Германии Ангелы Меркель. По словам главы МИД Австрии, это неверный курс, который поддержали лидеры многих стран и правительств, а также ЕК. Такая политика была проведены с благими намерениями, однако, по словам Курца, очевидно, что если ЕС привлекает людей в центральную Европу, то их будет приходить все больше.

Отметим, что Австрия уже не в первый раз критикует миграционный курс Ангелы Меркель. Кроме того, против такой политики выступают и в самой Германии: в стране не раз проходили протесты.

В результате, по данным аналитического агентства DPA Analytics, опубликованного в декабре 2016 года, немецкий канцлер Ангела Меркель лишилась минимум 5% поддержки населения, а её партия ХДС/ХСС — 4%.