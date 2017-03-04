Вашингтон, 5 марта, 2017, 01:55 — ИА Регнум. В администрации президента США Дональда Трампа планируют «довольно резкое» сокращение финансовой помощи, оказываемой правительствам других стран. Об этом заявил глава кабинета Белого дома по вопросам управления и бюджета Мик Малвани, сообщает 4 марта телеканал Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фигуры

«Мы собираемся предложить сократить помощь зарубежным странам, и мы намерены предложить потратить эти деньги здесь», — заявил Малвани. По словам чиновника, сокращение планируются «довольно резкое».

Представитель Белого дома отметил, что освободившиеся финансы принесли бы военному бюджету США 54 млрд долларов. Арифметика довольно проста, считают в администрации президента США, чем меньше денег тратится за рубежом, тем больше будет потрачено внутри США.

По словам Малвани, предложения к изменению бюджета администрация Трампа обнародует 16 марта.

Ранее в Белом доме предложили сократить бюджет государственного департамента США на 37%. По данным американских СМИ, госсекретарь США Рекс Тиллерсон согласился на столь резкое сокращение. Тем не менее критика такого решения раздается даже в лагере республиканцев. Так, по мнению представителя комитета палаты представителей по иностранным делам республиканца Эда Ройса, резкие сокращения бюджета госдепа США «могут нанести ущерб усилиям по борьбе с терроризмом, спасению жизней и созданию возможностей американских рабочих».