Киев, 5 марта, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Киев уже потерял $15 млрд из-за разрыва торговых связей с Россией. Однако этих потерь оказалось для Украины недостаточно, и теперь она хочет лишиться последних средств от связей с РФ. Таким образом российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения украинских радикалов о блокировании железнодорожного сообщения из России в городе Конотоп.

Brett_Hondow Доллары

В своем микроблоге в Twitter Пушков написал: «Радикалы блокируют железную дорогу с Россией. От разрыва торговых связей с нами Украина уже потеряла 15 миллиардов долларов. Мало. Хотят потерять еще».

ИА REGNUM ранее передавало, что украинские «активисты», которые уже блокируют торговлю с Донбассом, 4 марта объявили об организации еще одного своего «штаба» на железнодорожной станции Конотоп Сумской области, что находится примерно в 70 километров от границы с РФ. Сделали радикалы это для того, чтобы остановить движение из России

Как заявили в своем обращении украинские радикалы, они намерены в течение месяца расширить свой контроль на территории. Они планируют захватить все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым якобы ведется торговля с Россией.

Напомним, что «активисты», которыми являются бывшие участники АТО в Донбассе, среди них и депутаты Рады, в конце января 2017 года уже заблокировали на нескольких участках грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией ДНР и ЛНР. По словам радикалов, торговля между Донбассом и Украиной незаконна.

В результате блокада привели к тому, что Украина перестала получать с Донбасса уголь. Дело в том, что именно на территории ДНР и ЛНР располагаются наиболее крупные и рентабельные угольные шахты, а те, что на территориях, подконтрольных Киеву, шахты не рентабельны. Так, власти страны были вынуждены объявить в середине февраля о введение чрезвычайного положения в энергетике. Это значит, что некоторые районы страны могут время от времени отключаться от сети с целью экономии энергоресурсов.