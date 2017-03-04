Тультепек, Мексика, 5 марта, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате взрыва в пригороде Мехико Тультепеке. Несчастный случай произошел утром субботы, 4 марта, всего за несколько часов до церемонии открытия ежегодной пиротехнической ярмарки, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление правительства штата.

Niklas Freidwall Взрыв

Жертвами взрыва стали две женщины в возрасте 25 и 26 лет, а также два несовершеннолетних шести и одиннадцати лет. Еще шесть человек с ожогами и порезами были доставлены в местные клиники.

Взрыв произошел всего в трех километрах от знаменитого рынка фейерверков Сан-Пабито, где 20 декабря прошлого года в результате взрыва склада с фейерверками погибли 42 человека. По предварительным данным, инцидент произошел в результате утечки бытового газа и не был связан с пиротехническими изделиями, торговля которыми является источником дохода большинства местных жителей.

Как сообщает Mexico News Daily, в связи с расследованием инцидента церемония открытия ярмарки была перенесена на два часа. Власти города гарантируют безопасность жителям города и гостям ярмарки. В состояние готовности приведены отряды полиции, пожарные и медицинские бригады.

Сообщается, что ярмарка фейерверков пройдет в городе в течение следующей недели.