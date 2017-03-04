Дамаск, 5 марта, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Обнаруженный у приграничного с Турцией населенного пункта самолет ВВС Сирии мог быть сбит боевики сирийской оппозиции с земли. Воздушное судно могло быть подбито боевиками в районе населенного пункта Мааррат Мирин, которое находится в десяти километрах от границы с Турцией. Об этом в субботу, 4 марта, сообщило агентство Dogan.

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Отмечается, что после того, как истребитель был подбит, он стал падать, и в результате рухнул на территории турецкой провинции Хатай, что располагается на границе с Сирией.

Как отмечает агентства SANA со ссылкой на источники в командовании военных сил Сирии, самолет пропал с радаров именно на границе с Турцией. В командовании ВС Сирии подчеркнули, что в настоящее время ведутся поиски пилота, так как в кабине самолета его не было обнаружено.

ИА REGNUM сообщало, что 4 марта были обнаружены обломки самолета ВВС Сирии. Как заявлял губернатор турецкой провинции Хатай Эрдал Ата, власти считают, что пилот катапультировался.

ВВС Турции не совершали никаких действий в отношении сирийского военного самолета, а истребитель не вторгалось в воздушное пространство страны, отметил Ата. Сейчас на месте крушения и на близлежащих территориях продолжаются экспертные работы и поиски пилота.

Ранее также турецкий премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил факт падения сирийского самолета. Потерпевшее крушение воздушное судно — это самолет ВВС Сирии марки «Миг», говорил Йылдырым. Пилот же может находиться на сирийской или на турецкой территории.