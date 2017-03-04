Сеул, 5 марта, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Массовые акции сторонников и защитников президента Южной Кореи Пак Кын Хе прошли в Сеуле. Десятки тысяч человек вышли на улицу накануне заседания Конституционного суда страны, сообщает в субботу, 4 марта, Agence France-Presse.

OpenClipart-Vectors Протест

Очередная акция противников президента Республики Корея состоялась в Сеуле 4 марта. Митингующие потребовали от Конституционного суда утвердить решение об импичменте президента. Протестующие размахивали плакатами с изображениями Пак в тюремной робе и скандировали лозунги: «Конституционный суд, импичмент Пак немедленно!»

В нескольких кварталах от противников президента прошла меньшая по численности акция сторонников Пак. Демонстранты, в свою очередь, потребовали от Конституционного суда отклонить импичмент против «бедного невинного президента».

Согласно процедуре обсуждения в КС Кореи могут затянуться до полугода, однако, по прогнозам местных СМИ, решение об импичменте может быть принято судьями уже на следующей неделе.

Напомним, 65-летняяпрезидент Южной Кореи Пак Кын Хе обвиняется в коррупционном сговоре со своей подругой Цой Сун Силь, которая получала доступ к секретным документам, пользуясь личной связью с главой государства.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, после чего президент была частично отстранена от управления страной. В настоящее время обязанности президента исполняет премьер-министр республики Хван Геан.