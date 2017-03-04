Могадишо, 5 марта, 2017, 01:09 — ИА Регнум. За двое суток на юго-западе Сомали в регионе Бай от голода скончались по меньшей мере 110 человек. Об этом заявил премьер-министр страны Хасан Али Хайре, пишет агентство Associated Press.

Antranias Засуха

Напомним, что 28 февраля в Сомали объявили о национальной катастрофе из-за засухи. Согласно данным гуманитарных агентств, около трех миллионов жителей страдают от нехватки питьевой воды.

Новый президент африканской республики Мохамед Абдуллахи Мохамед обратился к международному сообществу с призывом как можно скорее отреагировать на постигшее Сомали национальное бедствие, помочь семьям и отдельным гражданам, чтобы преодолеть катастрофическую засуху и не допустить гуманитарную катастрофу.

Сушь охватила некоторые регионы страны. Приведенные данные о погибших являются первой информации, опубликованной руководством страны после объявления о национальной катастрофе.

Сведения об умерших от голода 110 людях — это информация лишь по одному региону Бай. По словам главы правительства страны, это очень сложная ситуация для животноводов и их скота. Кроме того, некоторые люди также пострадали от голода и диареи, сказал Хайре.

Согласно данным ООН, около 5 млн человек, проживающих на острове Африканский Рог, где находятся Сомали и Эфиопия, необходима помощь из-за охватившего регионы голода. В свою очередь, власти Сомали заявляют, что делают все для того, чтобы спасать людей от голода.

Кроме того, в середине февраля этого года правительство Кении объявило национальное бедствие в связи с засухой и обратилось за продовольственной помощью к другим государствам. Как отмечал президент страны Ухуру Кениата, Кения призывает международных партнеров поддержать усилия правительства по сдерживанию ситуации. Согласно данным Красного креста, продовольственная помощь требуется около 2,7 млн человек.