Киев, 5 марта, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Украина получит новый транш финансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ). К соответствующим договоренностям пришло руководство Киева и МВФ, сообщается в пресс-службе организации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Этот денежный перевод составит $1 млрд. Притом, что весь объем финансовой помощи для Украины со стороны организации достигнет суммы в $8,32 млрд.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями по обновленному Меморандуму экономической и финансовой политики», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что новые договоренности между украинской стороны и Международным валютным фондом открывают для рассмотрения третьего обзора договоренности в рамках механизма расширенного финансирования советом директоров во второй половине марта 2017 года.

Ранее ИА REGNUM писало, что, как заявил в начале марта член Совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман, Киев рассчитывает получить очередной транш финансовой помощи в марте этого года. Вопрос, по словам Фурмана, заключается в том, что «МВФ — это зеленый свет для других инвесторов». Кроме того, член Совета НБУ отметил, что жителей Украины находятся десятки миллиардов долларов, которые необходимо привлечь в банковскую систему страны.

В то же время в середине февраля эксперты брюссельского Центра европейских политических исследований, финансируемого ЕС, в новом докладе призвали Евросоюз прекратить финансировать руководство Украины. В исследовании аналитиков говорилось, что за три года после «майдана» Киев так не выполнил свои обещание в части борьбы с коррупцией в судебной системе, наведения порядка в области финансирования политических партий и децентрализации государственного управления.