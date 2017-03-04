Мадрид, 4 марта, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Вильярреал» переиграл «Эспаньол» в домашнем матче двадцать шестого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 4 марта на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале, завершилась со счетом 2:0.

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В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Роберто Сориано и Диего Лопес (автогол).

После двадцати шести матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 45 очков. Клуб «Эспаньол», набравший 36 баллов, расположился на девятой позиции.

Чемпионат Испании. 26-й тур

«Вильярреал» (Вильярреал) — «Эспаньол» (Барселона) — 2:0.

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