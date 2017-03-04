Киев, 4 марта, 2017, 23:48 — ИА Регнум. Украинские радикалы, поддерживающие блокаду Донбасса, приступили к возведению преград на железной дороге в Конотопе Сумской области для того, чтобы препятствовать грузоперевозкам между Российской Федерацией и Украиной. Об этом сообщается в субботу, 4 марта, на странице «Штаба блокады» в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Сегодня вечером «ветераны войны» за независимость, а также общественные патриоты Сумщины, Львова, Тернополя и Киева открыли новый редут, — говорится в сообщении. — На этот раз в городе Конотоп Сумской области».

В сообщении «Штаба блокады» отмечается, что через Конотоп проходит одна из основных магистралей торговли Украины с РФ.

«В настоящее время идет инженерное обустройство местности», — говорится в сообщении.

Добавляется, что «Штаб» в течение месяца планирует «взять под эффективный контроль» все 8 основных железнодорожных пограничных переходов с РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца января 2017 года украинские национал-радикалы, которые перекрыли железнодорожное сообщение между Украиной и подконтрольными ДНР и ЛНР территориями, начали блокаду Донбасса.

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