Генуя, Италия, 4 марта, 2017, 23:00 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сампдория» на своем поле переиграл «Пескару» в матче двадцать седьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 4 марта на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе, завершилась со счетом 3:1.

Pixabay.com Футбольный мяч

В составе победителей голевыми действиями отметились Бруну Фернандеш, Фабио Квальярелла и Патрик Шик. У гостей мяч забил Альберто Черри.

После двадцати семи матчей в чемпионате Италии «Сампдория» пока находится на девятом месте в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. Клуб «Пескара», набравший 12 баллов, находится на двадцатой позиции.

Чемпионат Италии. 27-й тур

«Сампдория» (Генуя) — «Пескара» (Пескара) — 3:1.

Читайте также: «Лацио» уступил «Наполи» в матче чемпионата Италии