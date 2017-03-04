Анкара, 4 марта, 2017, 22:52 — ИА Регнум. Обломки упавшего самолета ВВС Сирии, с которым пропала связь на границе с Турцией, обнаружены. Об этом, как передает RT, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Эрдал Ата.

Af.mil Обломки самолёта МиГ-23

«По последним данным, жандармерия и медики скорой помощи обнаружили разбившийся самолет, — сказал губернатор. — Кабина пилота пуста. Мы считаем, что пилоты катапультировались».

При этом Ата отметил, что турецкие ВВС не совершали «никаких действий» в отношении самолета, а потерпевшее крушение сирийское воздушное судно не вторгалось в воздушное пространство страны.

В настоящее время на месте крушения и на близлежащих территориях продолжаются поиски пилота боевого самолета.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил, что военный самолет, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Сирии, потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

«Разбился самолет МиГ-23, — сказал он. — По предварительным данным, пилот катапультировался».

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