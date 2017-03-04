Лондон, 4 марта, 2017, 22:25 — ИА Регнум. 4 марта на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 27-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ливерпуль» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «мерсисайдцев».

Tim.Reckmann Юрген Клопп

На 9-й минуте матча форвард сборной Бразилии Роберто Фирмино открыл счет в матче обводящим ударом в дальний угол с близкого расстояния после прострела вингера Садио Мане — 1:0.

В конце первого тайма сенегалец Садио Мане удвоил премущество «мерсисайдцев» мощным ударом с близкого расстояния после ассиста Роберто Фирмино — 2:0.

На 57-й минуте матча оттянутый форвард сборной Англии Дэнни Уэлбек отыграл один мяч ударом с острейшего угла после разрезающего паса Алексиса Санчеса — 2:1.

В самом конце матча «канониры» пропустили третий мяч от «Ливерпуля»: голландский атакующий полузащитник Жоржиньо Вейналдум забил после ассиста Дивока Ориги — 3:1.

Статистика матча («Ливерпуль"/"Арсенал»)

Удары 18/8

Удары в створ 7/3

Владение 52%/48%

Фолы 8/15

На данный момент команда Юргена Клоппа идет на 3-й строчке с 52-мя очками. «Арсенал» упустил возможность взобраться на вторую строчку, проиграв и опустившись на 5-ю позицию.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Кляйн, Милнер, Клаван, Матип, Вейналдум, Лаллана, Джан, Коутиньо, Фирмино, Мане.

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Беллерин, Окслейд-Чемберлен, Ивоби, Уэлбек, Джака, Коклен, Жиру.

Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения:

Голы: Фирмино 9 — 1:0, Мане 40 — 2:0. Уэлбек 57 — 2:1, Вейналдум 90 — 3:1.