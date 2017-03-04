Вашингтон, 4 марта, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Информация о том, что экс-президент США Барак Обама якобы организовал прослушку здания Trump Tower в Нью-Йорке перед избранием республиканца Дональда Трампа на высший руководящий пост страны, не соответствует действительности. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщил представитель бывшего главы Белого дома Кевин Льюис.

Paul Townsend Подслушивание

«Ни президент Обама, ни чиновники Белого дома не давали указаний осуществлять слежку за кем-либо из граждан США, — говорит Льюис. — Любое предположение об обратном — ложно».

4 марта президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что экс-глава Белого дома Барак Обама организовал прослушку здания Trump Tower в Нью-Йорке перед избранием республиканца на высший руководящий пост страны.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои телефонные переговоры в Trump Tower прямо перед победой [на выборах президента США]», — написал глава государства.

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