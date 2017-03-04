Красноярск, 4 марта, 2017, 22:13 — ИА Регнум. Результаты ответных матчей ¼ финала женской волейбольной Суперлиги, чыгранных 4 марта.

Zorro2212 Волейбол

«Енисей» (Красноярск) — «Динамо» (Краснодар) 3:2 (25:20 25:22 22:25 19:25 15:13)

(25:20 25:22 22:25 19:25 15:13) «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка» (Свердловская область) 0:3 (14:25 16:25 22:25)

(14:25 16:25 22:25) «Протон» (Саратовская область) — «Динамо-Казань» (Казань) 0:3 (15:25 24:26 16:25)

«Енисей» прошёл в ¼ финала краснодарское «Динамо», и это определённо является неожиданностью, но всё же не сенсацией.

6 и 7 марта ещё одного полуфиналиста выявят московское «Динамо» и «Сахалин», и так уже достаточно удививший в этом голу волейбольную общественность попаданием в плей-офф. Можно уверенно предположить, что здесь неожиданностей не будет.

Положение команд в плей-офф женской волейбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.