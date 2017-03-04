Париж, 4 марта, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» на своем поле переиграл «Нанси» в матче двадцать восьмого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая 4 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, завершилась со счетом 1:0.

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Героем встречи стал уругвайский футболист Эдинсон Кавани, забивший единственный мяч на 80-й минуте.

После двадцати восьми матчей в чемпионате Франции «Пари Сен-Жермен» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 62 очка. Клуб «Нанси», набравший 28 баллов, находится на семнадцатой позиции.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

«ПСЖ» (Париж) — «Нанси» (Нанси) — 1:0 (0:0).

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