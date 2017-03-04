Владивосток, 4 марта, 2017, 21:51 — ИА Регнум. Стали известны результаты шестых матчей четвертьфинальных серий на Востоке. Матчи прошли 4 марта.

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Адмирал» (Владивосток) — « Авангард » (Омская область) 0:2 (0:1 0:1 0:0), счёт в серии 2:4

» (Омская область) (0:1 0:1 0:0), счёт в серии «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (0:1 1:0 1:0), счёт в серии 4:2

8 марта на Западе в первых матчах полуфинальных серий ЦСКА примет ярославский «Локомотив», а СКА из Санкт-Петербурга сыграет с московским «Динамо». На следующий день стартуют полуфиналы на Востоке. «Авангард» 9 марта примет «Ак Барс», а «Магнитка» — «Барыс».

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.