Анкара, 4 марта, 2017, 21:12 — ИА Регнум. На юге Турции потерпел крушение военный самолет, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Central Intelligence Agency Истребитель МиГ-23

ЧП произошло в субботу, 4 марта, в провинции Хатай.

«Разбился самолёт МиГ-23, — сказал премьер-министр Турции. — По предварительным данным, пилот катапультировался. Поисковая и спасательная операции продолжаются».

Йылдырым добавил, что боевой самолет следовал по маршруту вдоль сирийско-турецкой границы.

Причины падения воздушного судна пока неизвестны.