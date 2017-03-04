В Турции рухнул сирийский военный самолет
Анкара, 4 марта, 2017, 21:12 — ИА Регнум. На юге Турции потерпел крушение военный самолет, принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Сирии. Об этом, как передает RT, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
Central Intelligence Agency
Истребитель МиГ-23
ЧП произошло в субботу, 4 марта, в провинции Хатай.
«Разбился самолёт МиГ-23, — сказал премьер-министр Турции. — По предварительным данным, пилот катапультировался. Поисковая и спасательная операции продолжаются».
Йылдырым добавил, что боевой самолет следовал по маршруту вдоль сирийско-турецкой границы.
Причины падения воздушного судна пока неизвестны.