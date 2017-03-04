Екатеринбург, 4 марта, 2017, 21:01 — ИА Регнум. На окраине Екатеринбурга вечером 4 марта тушили крупный пожар. Горел склад с пластикатом, расположенный на проезде Горнистов, 14, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило пожарным в 16:30 по местному времени (14:30 мск). Его площадь составила 800 квадратных метров. К тушению огня привлекли порядка 70 человек.

Горела кровля склада. В 19:18 по местному времени сотрудники МЧС отчитались о локализации огня, а в 20:50 пожару был дан отбой.

По предварительным данным, пожар возник внутри здания, а затем перекинулся на кровлю, сообщает издание Ura.Ru. Сейчас владелец подсчитывает размер ущерба, а дознаватели устанавливают причину столь крупного пожара. В качестве одной из версий рассматривается короткое замыкание.

Но есть и ещё предположение — нарушение правил техники безопасности рабочими. Пока расследование ведёт полиция. Как сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, руководство фирмы, склад которой пострадал от огня, ранее просило своих соседей, рабочие которых с помощью болгарки пилили кабеля, о недопустимости этой работы.